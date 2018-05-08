وزير الثقافة تفتتح العرض المسرحي "الشمس" الخميس المقبل

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تفتتح رسميا فرقة "مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة" أحدث فرق البيت الفني للمسرح ، و ذلك الخميس المقبل الموافق ١٠ مايو الجاري في تمام الثامنة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر و هو المقر الرسمي للفرقة







و أضاف "مختار" ان فرقة

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الشمس

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هى أول فرقة في مسرح الدولة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث ينطلق مشروع الفرقة من شعار " النور منكم و لكم" ، لتسليط الضوء على هذه الشريحة الهامة من المجتمع، في محاولة لإبراز دورهم و مشكلاتهم، و المساعدة في دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع

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يتضمن حفل الإفتتاح عرض فنون شعبية بمشاركة شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة و شباب الفنانين من محافظة السويس، كما يقدم كورال من ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من الأغاني الشرقية ، يعقبه فيلم تسجيلي عن الأنشطة التي قامت بها الفرقة خلال الفترة الماضية قبل الافتتاح الرسمي من ورش فنية و إختبارات آداء للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الي أوبريت الإفتتاح " أنتيكا"، و هو من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، مونيكا، وائل أبو السعود، و مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ألحان وائل عِوَض، إخراج أميرة شوقي و أيمن حافظ، و إشراف عام ليوسف أبو زيد.







جدير بالذكر أن فرقة "مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة" كانت قد أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارا بتأسيسها شهر مارس الماضي،كما أصدرت أيضا قرارا وزاريا بتولي الفنانة وفاء الحكيم إدارة الفرقة، و كانت الفرقة تقوم خلال الفترة الماضية بعمل بعض الأنشطة و العروض التجريبية،و تقام حاليا جلسات تحضيرية لبعض النصوص المقترحة و التي من المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة

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