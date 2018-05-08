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فهد المولد يوجه رسالة لـ"آل الشيخ" بعد مشاركته مع ليفانتي

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:53 ص
فهد المولد يوجه رسالة لـآل الشيخ بعد مشاركته مع ليفانتي
ليفانتي الإسباني
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الفجر السعودي
 

وعد النجم السعودي فهد المولد المحترف في صفوف ليفانتي الإسباني، بمواصلة الجهد والعمل من أجل الظهور المستمر بشكل مشرف.

 

وقال المولد، في أول تصريح له بعد المشاركة رسميًّا لأول مرة مع ليفانتي في مباراة بالدوري الإسباني أمس الاثنين: "الحمد لله على أول مشاركة لي في الليجا. وأود أن أشكر معالي الوزير تركي آل الشيخ على الدعم المستمر".

 

وأضاف: "أتمنى أن أبيض وجهه (آل الشيخ) دائمًا، وأتمنى أن تكون مشاركتي لأول مرة مع ليفانتي بداية خير".

 

ولعب المولد لأول مرة في الدوري الإسباني عندما حل بديلًا في الشوط الثاني من مباراة ليفانتي وليجانيس في الجولة الـ36 من بطولة الليجا، أمس الاثنين.

 

وانضم المولد إلى صفوف ليفانتي في الانتقالات الشتوية من نادي الاتحاد، لكنه لم يَحْظَ بفرصة الظهور رسميًّا مع الفريق.

 

وسبق أن أكد اللاعب اعتزامه العودة إلى صفوف الاتحاد بعد انتهاء إعارة إلى النادي الإسباني نهاية الموسم الجاري.

 

المزيد عن: ليفانتي الإسباني فهد المولد رسالة اسبانيا
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