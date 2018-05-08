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أسطورة ريال مدريد: امنحوا صورة محمد صلاح لمارسيلو لإيفاقه

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:50 ص
أسطورة ريال مدريد: امنحوا صورة محمد صلاح لمارسيلو لإيفاقه
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الفجر الرياضي
 

تلقي الدولي البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني تحذيرات شديدة بشأن مراقبة الدوري المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.


وقال فالدانو أسطورة ريال مدريد السابق في تصريحات نشرتها صحيفة الديلي ستار: يجب إعطاء صورة محمد صلاح إلي مارسيلو حتي يتذكره دائماً، يجب على مارسيلو توخي الحذر بشدة في عملية الدفاع والهجوم.


وأضاف فالدانو: ريال مدريد يجب أن يكون أكثر انتباهاً خاصة أمام ليفربول لأنهم فريق يفوز بأخطاء منافسيه في كثير من المباريات السابقة.


ومن المتوقع أن تشهد مواجهة ريال مدريد وليفربول مواجهة خاصة بين محمد صلاح جناح ليفربول ومارسيلو الظهير الإيسر في نهائي دوري الأبطال يوم 26 مايو بمدينة كييف الأوكرانية.

 

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