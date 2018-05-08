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يونس: خالد جلال أفقد الإسماعيلي توازنه.. وقطار الزمالك الأقرب للكأس

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:40 ص
يونس: خالد جلال أفقد الإسماعيلي توازنه.. وقطار الزمالك الأقرب للكأس
خالد جلال
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الفجر الرياضي
 
أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق أفقد الإسماعيلي توازنه ليفوز 4-1 في نصف نهائي كأس مصر.

وأوضح يونس في تصريحات لبرنامج "وي مع شوبير" أن خالد جلال أحكم قبضته على وسط الملعب وخطفه من الإسماعيلي ليجد المنافس نفسه بلا حلول ويخسر بهذه النتيجة الثقيلة.

وأضاف يونس أن خالد جلال اعتمد على انطلاق يوسف أوباما بين قلبي دفاع الإسماعيلي لذلك لم يجد الأخير أي حلول للسيطرة على سرعته.

وأشار يونس إلى أن قطار الزمالك أصبح الأقرب للفوز بكأس مصر بصرف النظر عن الطرف الآخر في المباراة النهائية.

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