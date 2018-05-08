ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس النصر يكشف عن مكافأة فهد الهريفي في مهرجان اعتزاله

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:51 ص
رئيس النصر يكشف عن مكافأة فهد الهريفي في مهرجان اعتزاله
فهد الهريفي
طباعة
الفجر السعودي
 

أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، عن تقديم مكافأة مالية تكريمًا للنجم فهد الهريفي، في حفل اعتزاله الذي يقام غدًا الأربعاء.

 

وقال آل سويلم عبر حسابه بموقع "تويتر": "بكل فخر أنتظر حفل اعتزال النجم الكبير فهد الهريفي، ويشرفني الإعلان عن تقديم هدية شخصية (مليون ريال)، كتكريم رمزي لنجمنا الرمز".

 

وأضاف: "ننتظر من أعضاء الشرف الكرام مبادرتهم بتكريم ابن النصر الوفي، وبإذن الله سيكون حفلًا يليق بتاريخه العظيم".

 

ويواجه نادي النصر نظيره فالنسيا الإسباني، في مباراة الاعتزال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ومقرر أن يصل فريق فالنسيا اليوم الثلاثاء إلى المملكة.

 

المزيد عن: مكأفاة مباراة الاعتزال فهد الهريفي رئيس النصر ال سويلم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 11:00:11 AM