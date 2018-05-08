رئيس النصر يكشف عن مكافأة فهد الهريفي في مهرجان اعتزاله

أعلن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، عن تقديم مكافأة مالية تكريمًا للنجم فهد الهريفي، في حفل اعتزاله الذي يقام غدًا الأربعاء.

وقال آل سويلم عبر حسابه بموقع "تويتر": "بكل فخر أنتظر حفل اعتزال النجم الكبير فهد الهريفي، ويشرفني الإعلان عن تقديم هدية شخصية (مليون ريال)، كتكريم رمزي لنجمنا الرمز".

وأضاف: "ننتظر من أعضاء الشرف الكرام مبادرتهم بتكريم ابن النصر الوفي، وبإذن الله سيكون حفلًا يليق بتاريخه العظيم".

ويواجه نادي النصر نظيره فالنسيا الإسباني، في مباراة الاعتزال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ومقرر أن يصل فريق فالنسيا اليوم الثلاثاء إلى المملكة.