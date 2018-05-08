مميش: قناة السويس تستوعب ١١٪؜ من حركة التجارة العالمية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تستوعب 11% من حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنهم سيعملون لبدء تطوير منظومة النقل البحري وتوفير التدريب والخدمات.





وأضاف مميش في مؤتمر النقل البحري والخدمات اللوجستية، أننا سنعمل على أن تصبح المنطقة الاورومتوسطية دائما في المقدمة وداعمة للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب.



