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مميش: قناة السويس تستوعب ١١٪؜ من حركة التجارة العالمية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:49 ص
مميش: قناة السويس تستوعب ١١٪؜ من حركة التجارة العالمية
الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس
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يحيى حلمي
 
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تستوعب 11% من حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنهم سيعملون لبدء تطوير منظومة النقل البحري وتوفير التدريب والخدمات.

وأضاف مميش في مؤتمر النقل البحري والخدمات اللوجستية، أننا سنعمل على أن تصبح المنطقة الاورومتوسطية دائما في المقدمة وداعمة للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب. 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن مشاركة رئيس الوزراء بالمؤتمر يزيد القوة المعنوية له.
المزيد عن: مهاب مميش قناة السويس النقل البحري الخدمات اللوجستية الأورومتوسطى
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