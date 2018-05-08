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وكالة: أكثر من 30 قتيلاً في هجوم مضاد لـ"داعش" جنوب دمشق

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:44 ص
وكالة: أكثر من 30 قتيلاً في هجوم مضاد لـداعش جنوب دمشق
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وكالات
 
قالت وكالة "فرانس برس" إن تنظيم "داعش" شن هجوما استهدف مواقع للجيش السوري بجنوب دمشق، خلال اليومين الأخيرين، وإن أكثر من 30 جنديا لقوا مصرعهم، معظمهم قُتل في كمائن.

ونقلت الوكالة عن نشطاء أن قوات الجيش السوري تتقدم ببطء، وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع والمباني.

ويشن الجيش السوري منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في جنوب العاصمة دمشق، وتحديدا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وحي الحجر الأسود المجاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وتمكن الجيش السوري الأسبوع الماضي من قطع الطريق الواصل بين مخيم اليرموك والحجر الأسود، وفق نشطاء، إلا أن مسلحي تنظيم "داعش" شنوا هجوما مضادا السبت الماضي ونجحوا في إعادة فتح الطريق.

ويواصل الجيش السوري منذ السبت استهداف مناطق سيطرة مسلحي التنظيم بالغارات الجوية والسلاح المدفعي.

ويُعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكان يعيش فيه قبل الحرب 160 ألف شخص، بينهم سوريون.

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