ليست كذبة.. تمتع بالسفر مجانًا حول العالم واحصل على 3300 يورو شهريًّا

يمكنك السفر مجانًا لمدة 10 أسابيع، بل والحصول على راتب أيضًا. يبدو أن هذه كذبة، لكنها ليست كذلك.

إنها مسابقة جديدة لشركة الطيران الأيسلندية "واو آير"، والتي تبحث عن شخصين لديهما استعداد للطواف حول العالم هذا الصيف، ورواية المغامرات على شبكات التواصل مقابل 3300 يورو شهريًّا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية ـ في تقرير ترجمته "عاجل" ـ فإن الشخصين الفائزين سيعيشان لمدة 10 أسابيع (من 1 يونيو إلى 15 أغسطس) في شقة وسط مدينة "ريكيافيك" (عاصمة أيسلندا)، ويمكنهما اختيار 8 وجهات محلية، أو دولية للسفر من بين 38 وجهة مقترحة من قبل الشركة.

وقالت الصحيفة إن المغامرات خارج أيسلندا ستستمر بين يومين وأربعة أيام لكل رحلة، بالإضافة إلى 4 رحلات على الأقل، يجب إجراؤها عبر الأراضي الأيسلندية، وستتحمل الشركة جميع نفقات الفنادق والانتقالات.

نيويورك ولوس أنجلوس ودبي وأدنبرة وبرشلونة. كل هذه المدن بين الخيارات الواسعة التي سيقوم المغامران بالسفر إليها، فقط عليهم النشر على شبكات التواصل الاجتماعية في كل مرحلة من مراحل رحلاتهم، والتحدث عن العادات المحلية والحياة الليلية، وفن الطهو وطرق الشوارع، كما لو كانا مرشدين سياحيين حقيقيين.

ووفق "إلموندو"، يجب على المتقدمين تسجيل وإرسال مقطع فيديو تتراوح مدته بين 60 و120 ثانية في مسقط رأسهم، بينما تنص قواعد المسابقة على أن يكون المتسابقان في السن القانوني، وأن يكون لديهما حسابات شخصية على "الفيسبوك"، وأن يكونا متقنين للغة الإنجليزية، ومتمتعين بصحة بدنية وعقلية جيدة.

ومن المقرر أن تغلق المسابقة يوم 14 مايو، وبعد أربعة أيام ستعلن الشركة عن أسماء الفائزين، وفي حال عدم الاستجابة لإشعار شركة "واو آير" في غضون 48 ساعة فسيتم اختيار مرشح آخر.