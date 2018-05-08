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إصابة شخص خلال مشاجرة بمركز تلا في المنوفية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:45 ص
إصابة شخص خلال مشاجرة بمركز تلا في المنوفية
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أحمد الباهى
 
شهد مركز تلا في محافظة المنوفية، وقوع اشتباكات عنيفة بين سائقي «التكاتك»، مستخدمين الأسلحة البيضاء، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

حيث تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة تلا، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى المدعو (م م ع ا - بدون عمل)، ومقيم دائرة المركز، مصابًا بـ (جرحان طعنيان شبه نافذان بالظهر).

وبالإنتقال والفحص وسؤاله اتهم المدعو (أ ع أ ج - بدون عمل)، ومقيم بذات الناحية، بالتعدى عليه بأداة حادة (مطواة)، لسابقة حدوث مشادة بينهما بسبب أولوية المرور بالتكاتك.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وإتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته (كدمة بالعين اليمنى)، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم "مطواة"، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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