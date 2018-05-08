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القضاء يبت في مصير أمريكي من أصل سعودي موقوف في العراق

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:42 ص
القضاء يبت في مصير أمريكي من أصل سعودي موقوف في العراق
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أ ف ب
 
منعت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، من نقل أمريكي من أصل سعودي، موقوف في العراق، إلى بلد ثالث، يبدو أنه السعودية.

وأكدت المحكمة في قرار، بغالبية صوتين من أصل 3، حكما لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل.

ولا يجوز نشر نص القرار، إلا بعد التحقق من أنه لا يكشف أي معلومات سرية.

ويتهم الموقوف، الذي لم يتم كشف هويته، بأنه حارب في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) في سوريا.

وكان الموقوف سلم نفسه لقوات "سوريا الديموقراطية" في سوريا في سبتمبر الماضي، قبل أن يتم نقله إلى العراق، حيث أخضع للاستجواب من قبل الجيش الأمريكي ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

وتأمل السلطات الأمريكية في نقل الموقوف إلى بلد ثالث هو السعودية، بحسب وثيقة قضائية، بعد حجب المعلومات السرية التي تتضمنها.

وأشاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أمس الاثنين، بقرار محكمة الاستئناف، إلا أن وزارة العدل علقت بأنها ستراجع القضية لاتخاذ القرار حول الإجراءات التالية.

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