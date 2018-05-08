رئيس الوزراء يصل الإسماعيلية للمشاركه في مؤتمر النقل البحري

وصل منذ قليل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية للمشاركة في مؤتمر ​حول النقل البحري واللوجيستيات.





يذكر أن المؤتمر يعقد يومي 8-9 مايو الجاري، تحت شعار "قصص النجاح التي تعزز التداخل والتواصل في المنطقة الأورو-متوسطية"، بحضور ممثلي الحكومات وسلطات الموانئ والمنظمات الدولية الرئيسية والخبراء في مجال النقل البحري واللوجيستي في المنطقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.



