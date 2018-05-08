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رئيس الوزراء يصل الإسماعيلية للمشاركه في مؤتمر النقل البحري

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:40 ص
رئيس الوزراء يصل الإسماعيلية للمشاركه في مؤتمر النقل البحري
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
وصل منذ قليل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية للمشاركة في مؤتمر ​حول النقل البحري واللوجيستيات.

يذكر أن المؤتمر يعقد يومي 8-9 مايو الجاري، تحت شعار "قصص النجاح التي تعزز التداخل والتواصل في المنطقة الأورو-متوسطية"، بحضور ممثلي الحكومات وسلطات الموانئ والمنظمات الدولية الرئيسية والخبراء في مجال النقل البحري واللوجيستي في المنطقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

يحضر المؤتمر عدد من الوزراء وممثلي الحكومات الأوروبية، العربية ورؤساء منظمات إقليمية دولية وذلك لإطلاق مشروع ترانسلوجميد احد المشروعات الهامة لدول الاتحاد، ومن أبرز الدول المشاركة ألمانيا، أسبانيا، تونس، الجزائر، الأردن والمغرب.
المزيد عن: محافظة الإسماعيلية مؤتمر رئيس الوزراء النقل البحري
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