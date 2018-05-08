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مصر طالب في حادث مروري بدمياط

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:41 ص
مصر طالب في حادث مروري بدمياط
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هند الشيال
 
لقى طالب يدعى جمال يوسف، طالب من محافظة دمياط في كلية الطب، مصرعه في حادث مروري، أثناء توجهه لاداء إمتحان بالكلية، حيث صدمته سيارة مسرعة مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصاباته.

تجمهر الأهالي وتم نقل الطالب إلى المستشفى، وتم إخطار ذويه لإستلام جثمانه وإستخراج تصاريج الدفن الخاصة به، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق بعد تعطله.
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