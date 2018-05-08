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إزالة 80 فدان و19 قيراطارز مخالف للدورة الزراعية في الدقهلية

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:41 ص
إزالة 80 فدان و19 قيراطارز مخالف للدورة الزراعية في الدقهلية
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سالي رضوان
 
شن مسئولو محافظة الدقهلية حملات مكثفة استهدفت ازالة مخالفه الدوره الزراعيه علي 80 فدان و19 قيراط مزروعة بالأرز عن طريق الرش والحرث وذلك بعد أن خالف مالكيها قرار وزير الري بتحديد المساحات المنزرعة بالمحصول على مستوى المحافظة للحفاظ على المياه.

يذكر أن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أصدر القرار رقم 28 لسنة 2018 بشأن إزالة مخالفات زراعة الأرز بالأراضي غير مصرح بزراعتها.
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