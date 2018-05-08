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ريكو: إبراهيم مثل عبد الله السعيد.. وشيكابالا "مظلوم"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:37 ص
ريكو: إبراهيم مثل عبد الله السعيد.. وشيكابالا مظلوم
ريكو
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الفجر الرياضي
 
قال صلاح ريكو، لاعب المقاصة الحالي إن محمد إبراهيم، لاعب الزمالك، داخل القلعة البيضاء فهو بمثابة عبد الله السعيد، لاعب الأهلي، في قيمته داخل الملعب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كنت أتمنى أن يمر إبراهيم بظروف أفضل حتى يتألق مع الزمالك وينضم لمنتخب مصر".

وأكمل ريكو: "لابد من عود شيكابالا ومصطفى فتحي وكهربا، للزمالك في الموسم المقبل.. شيكابالا تعرض للظلم في الزمالك وكان الأفضل مع الفريق في الموسم الماضي".

وأشار إنه لا يمانع في اللعب للنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل لأن الانضمام له شرف لأي لاعب.

وتابع: "انتقالي للإسماعيلي متروك لإدارة المقاصة.. في أوقات سابقة وقعت للنادي الأهلي، لكن الصفقة لم تتم بسبب بعض الظروف الخاصة.. قيل لي أن بعض الأشخاص قام بعمل سحر لي في الزمالك لكنني لم أركز مع هذا الكلام.. حصلت على فرصة مع إيناسيو لكنه لم يستكمل ولايته ورحل والأمور تغيرت بعد ذلك".

المزيد عن: محمد ابراهيم عبد الله السعيد صلاح ريكو شيكابالا الزمالك الاهلي
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