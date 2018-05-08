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رسميا.. كوسيلني يصدم أرسنال ومنتخب فرنسا قبل كأس العالم

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:33 ص
رسميا.. كوسيلني يصدم أرسنال ومنتخب فرنسا قبل كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مدة غياب الدولي الفرنسي لوران كوسيلني مدافع فريق أرسنال بعد إصابته في لقاء أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.


وأكدت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية على أن كوسيلني سيغيب لمدة 6 شهور عن أرسنال وهو ما يؤكد استبعاده بشكل رسمي من كأس العالم مع المنتخب الفرنسي.


واشارت التقارير إلي أن كوسيلني سيعود مرة أخري للمشاركة في التدريبات أول ديسمبر المقبل، بعد عملية جراحية في وتر أخيل.

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