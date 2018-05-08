ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريكو: وقعت للأهلي.. والزمالك ظلمني

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:30 ص
ريكو: وقعت للأهلي.. والزمالك ظلمني
صلاح ريكو
طباعة
الفجر الرياضي
 
قال صلاح ريكو، لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، إنه لا يمانع في اللعب للنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل لأن الانضمام له شرف لأي لاعب.


وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "انتقالي للإسماعيلي متروك لإدارة المقاصة.. في أوقات سابقة وقعت للنادي الأهلي، لكن الصفقة لم تتم بسبب بعض الظروف الخاصة.


وكشف ريكو عن أنه  تعرض للظلم داخل الزمالك لأنقلة المشاركة أثرت على مسيرته مع الفريق.


وتابع ريكو: "قيل لي أن بعض الأشخاص قام بعمل سحر لي، لكنني لم أركز مع هذا الكلام.. حصلت على فرصة مع إيناسيو لكنه لم يستكمل ولايته ورحل والأمور تغيرت بعد ذلك".


المزيد عن: صلاح ريكو ريكو المقاصة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 11:00:04 AM