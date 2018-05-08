ريكو: وقعت للأهلي.. والزمالك ظلمني

قال صلاح ريكو، لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، إنه لا يمانع في اللعب للنادي الإسماعيلي في الموسم المقبل لأن الانضمام له شرف لأي لاعب.









وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "انتقالي للإسماعيلي متروك لإدارة المقاصة.. في أوقات سابقة وقعت للنادي الأهلي، لكن الصفقة لم تتم بسبب بعض الظروف الخاصة.









وكشف ريكو عن أنه تعرض للظلم داخل الزمالك لأنقلة المشاركة أثرت على مسيرته مع الفريق.









وتابع ريكو: "قيل لي أن بعض الأشخاص قام بعمل سحر لي، لكنني لم أركز مع هذا الكلام.. حصلت على فرصة مع إيناسيو لكنه لم يستكمل ولايته ورحل والأمور تغيرت بعد ذلك".







