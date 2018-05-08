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مصرع وإصابة 4 "ليبيين" في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:33 ص
مصرع وإصابة 4 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون
أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سياره بطريق العلمين الدولى بالكيلو 45 إتجاه الطريق الصحراوى.

بالانتقال والفحص والمعاينه تبين أنه أثناء سير سياره ملاكى مطروح قيادة المدعو "أ.م.أ" 43 عاما - سائق ومقيم بمطروح للطريق المشار إليه، إختلت عجلة القياده بيد قائدها حال تخطيه إحدى السيارات مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاةالمدعوه "س.س.ش" 55 عاما - ربة منزل "ليبية الجنسية" وإصابةقائد السياره المذكور بسحجات وكدمات وكل من "ع.س.ش" 46 عاما - مهندس "ليبى الجنسيه" وشقيق المتوفاه بجرح بالوجه والأذن اليمنى، و"ا.أل" 71 عاما - ليبية الجنسيه ووالدة المتوفاه والمصاب بسحجات وكدمات وجميعهم من مستقلى السياره ومقيمين بمدينة جالو الليبيه.

تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابين لذات المستشفى للعلاج وتم عمل الإسعافات اللازمه لهم وغادروها.

حدثت تلفيات بالسياره وأزيلت أثار الحادث، وبسؤال قائد السياره والمصابين قرروا بمضمون ماتقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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