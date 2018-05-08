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جامعة حلوان تكرم الطلاب الفائزين بأكبر مسابقة علمية في مجال الهندسة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:31 ص
جامعة حلوان تكرم الطلاب الفائزين بأكبر مسابقة علمية في مجال الهندسة
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اية حمروشي
 


كرم الدكتور محمد فتوح، عميد كلية هندسة المطريه بجامعة حلوان، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة "triple s" أكبر مسابقة علمية فى مجال الهندسة الإنشائية، والتى أقيمت للموسم الثالث لها على التوالى، تحت إشراف الدكتور محمد حلمى الأستاذ بالكلية، وبرعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والدكتور هشام حجاج منسق برنامج الهندسة الإنشائية.




 

بدوره قال الدكتور محمد حلمى، استاذ التحليل الانشائي بهندسة المطرية، إن الموسم الثالث للمسابقة كان الأكبر على الإطلاق، حيث شهد مشاركة عدد كبير جدًا من كل الفرق بقسم الهندسة المدنيه والإنشائية، كما أن المسابقه جمعت كل تخصصات الهندسة، حث الطلاب على البحث العلمى، ومساعدتهم على كيفية البحث عن المعلومة وتحفيز الطلاب على العمل مع الفرق العلمية والتنافسية، وربط الحياة العمليه بالحياة النظريه، للقضاء على الروتين فى التعليم، كما أنها خطوة فى طريق العالمية.


 



 

 

وأكد أن المسابقة حازت على إقبال كبير بين الطلاب وشارك فيها أكثر من٦٠٠ طالب وطالبة، وضمت ثلاثة فروع، وهى "المسابقة العامة"، ومسابقه "المكرونة الاسباكيتى" حيث قايم الطلاب فيها بتنفيذ نموذج كوبرى من المكرونة الاسباكيتى محدد الأبعاد طبقا لأقصى حمل وأقل وزن للكوبرى، بالإضافة لمنشأ خرسانى مقاوم للصواريخ، موجهًا الشكر لجميع الاساتذة ولجان التحكيم، مشيدًا بدور الطلاب المنظمين، "خالد المسيدى وعبدالرحمن الأخضر وعبد الرحمن محمد، ورئيس اتحاد الجامعه محمد عبد الكريم ورئيس اتحاد الكلية عمر ابو بكر".


 


 



 

من جانبه، قال أحمد الصفتى، أحد الطلاب المنظمين، إن هذه المسابقة ستساهم فى رفع قدرات الطلاب ومعارفهم في البحث العلمي والتصميم الهندسى، من خلال العمل مع معلميهم ومشرفيهم، من أجل إنتاج أبحاث ومشروعات ابتكارية  تؤهلهم من خلالها للتنافس فى المعارض العالمية.


 


كما أكد أن المسابقة ساهمت فى تعزيز روح التنافسية بين الطلاب وحفزتهم على الإبداع والابتكار، مطالبًا وزارة البحث العلمى بتبنى مشاريعهم العلمية.

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