النتائج الأولية للإنتخابات البلدية بأريانة.. يحتد التنافس بين النهضة و النداء‎

أسفرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية بدائرة اريانة على تصدر قائمة "حركة النهضة" لعدد اصوات الناخبين ببلديات التضامن و"رواد "و"سكرة"، تليها قائمة "نداء تونس" التي تصدرت قائمة أصوات الناخبين ببلدية "قلعة الأندلس"، حسب ما أعلنته الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بأريانة.





وبلغ عدد أصوات الناخبين ببلدية التضامن 6640 صوتا وتحصلت قائمة حركة النهضة على 3651 صوتا تليها قائمة نداء تونس ب1773 صوتا وقائمة التيار الديمقراطي ب855 صوتا وقائمة حركة الشعب ب361 صوتا.









**ببلدية سكرة

النهضة 3967 صوتا

نداء تونس 3291 صوتا

القائمة المستقلة "سكرة مدينتنا" 1849

قائمة "اتحاد أهالي سكرة " 1532 صوتا

القائمة المستقلة "أولاد سكرة" 1342 صوتا

الجبهة الشعبية 1291 صوتا

القائمة المستقلة "الثقة" 894 صوتا

** بلدية قلعة الأندلس

نداء تونس 1875 صوتا

النهضة 1436 صوتا

القائمة الائتلافية "الإتلاف المدني" 750 صوتا

القائمة المستقلة "العبور" 562 صوتا

آفاق تونس212 صوتا