جامعة بنها تشارك في ملتقى التعليم بالكويت

تبدأ اليوم فعاليات ملتقى التعليم الذى تنظمه وزارة التعليم العالي بدولة الكويت الشقيقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفه، وتستمر أعماله على مدى 3 أيام.





وتشارك فيه جامعة بنها بوفد يضم الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث والدكتور عيد حميده عميد كلية التجاره والدكتوره هاله زايد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد أبوسالم مدير وحدة الوافدين.





ويستعرض الوفد أنشطة جامعة بنها العلميه والبحثيه والبرامج الدراسيه الجديده والكليات التى يدرس بها الطلبه من أبناء الدول العربيه والافريقيه كما يقدم الوفد عرضا للتسهيلات التى تقدمها جامعة بنها وكلياتها للطلاب الوافدين ونظم الإمتحانات المتبعه، كما يلتقى الوفد بعدد من المسئولين بالكويت لبحث اوجه التعاون بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الكويتية.





فيما أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة على أهمية تواجد جامعة بنها في المحافل العلميه والتعليميه سواء كانت عربيه او افريقيه للتعريف بجامعة بنها وانشطتها وللتواصل مع جامعات العالم المتقدمه.



