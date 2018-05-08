سر تعاقد التعاون مع البرتغالي بيدرو لتدريب الفريق

كشف خالد البراك مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون السعودي عن سر اختيار البرتغالي بيدرو إيمانويل لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا لمواطنه جوزيه جوميز.

وقال البراك، إن إيمانويل كان الخيار الأفضل أمام إدارة النادي، بسبب صغر سنه وطموحه الكبير، والفوارق البسيطة بينه وبين المدرب السابق جوميز.

وأضاف "فضلنا الاستمرار على المدرسة البرتغالية في التدريب، لأنها الخيار الأفضل بالنسبة لنا، والأمر جاء بتوصية من جوميز نفسه".

وعن موعد وصول إيمانويل إلى المملكة لبدء مهمته مع الفريق، قال البراك" بيدرو سيصل إلى البريدة خلال شهر رمضان المبارك".

وبسؤاله عن معسكر الفريق الخارجي في الصيف المقبل، استعدادا للموسم الجديد، قال "المعسكر سيكون في هولندا، علما بأن الاختيار جاء من قبل جوميز قبل رحيله".

وأتم "نتمنى أن تقوم إدارة النادي بتوفير كافة متطلبات المدرب الجديد، للخروج بأفضل صورة في الموسم المقبل".