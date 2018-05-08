التحالف العربي: الإمارات والحكومة اليمنية تتفقان على آلية للتنسيق في سقطرى

قال التحالف العربي إن أزمة سقطرى كانت بسبب اختلاف وجهات النظر بين الإمارات والحكومة اليمنية، مشيرا إلى إنه تم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق الشامل والمشترك.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أن "وفدا عسكريا سعوديا عالي المستوى قام بزيارة جزيرة سقطرى، والتقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، وكذلك أعضاء الحكومة المحلية بالجزيرة".





وأضاف: "كان هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الأشقاء الإماراتيين والحكومة المحلية في طريقة التعامل مع بعض المسائل بالجزيرة"، مبينا أنه تم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق الشامل والمشترك بين التحالف والحكومة اليمنية".





وقال المالكي إن: "التحالف والحكومية الشرعية يؤكدان على توحد الأهداف والرؤى التي انطلقت من أجلها "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية وإعادة الشرعية".





واندلعت أزمة بين الحكومة اليمنية وأبو ظبي، عقب إرسال الأخيرة قوة عسكرية إلى جزيرة سقطري، وسيطرتها على مطارها ومينائها، بالتزامن مع وجود بن دغر وعدد من أعضاء حكومته في هذه الجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي.



