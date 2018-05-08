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اللحياني يعلق على نتيجة الأهلي مع السد

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:24 ص
اللحياني يعلق على نتيجة الأهلي مع السد
الأهلي مع السد
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الفجر السعودي
 

يرى الناقد الرياضي سلطان اللحياني، أن نتيجة مباراة الأهلي والسد، إيجابية للأهلي وفقًا لظروفه باللقاء، من عدم الاستفادة من العناصر الأجنبية، وأن التغييرات كانت اضطرارية.

 

قال اللحياني، لبرنامج "أكشن يا دوري" مساء أمس الإثنين، إن خيارات العناصر الأجنبية للأهلي بالبطولة الآسيوية، لم تكن موفقة، بجانب سوء حالة ظهيري الجنب.

 

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن التنظيم الدفاعي للأهلي يحتاج لعمل أكثر.

 

خسر الأهلي، أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف، من السد القطري، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

 

المزيد عن: الليحاني السد القطرى الاهلي والسد الأهلي مع السد
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