اللحياني يعلق على نتيجة الأهلي مع السد

يرى الناقد الرياضي سلطان اللحياني، أن نتيجة مباراة الأهلي والسد، إيجابية للأهلي وفقًا لظروفه باللقاء، من عدم الاستفادة من العناصر الأجنبية، وأن التغييرات كانت اضطرارية.

قال اللحياني، لبرنامج "أكشن يا دوري" مساء أمس الإثنين، إن خيارات العناصر الأجنبية للأهلي بالبطولة الآسيوية، لم تكن موفقة، بجانب سوء حالة ظهيري الجنب.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن التنظيم الدفاعي للأهلي يحتاج لعمل أكثر.

خسر الأهلي، أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف، من السد القطري، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.