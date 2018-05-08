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أسعار السيارات الجديدة فى مصر اليوم الثلاثاء 8 - 5 - 2018

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:24 ص
أسعار السيارات الجديدة فى مصر اليوم الثلاثاء 8 - 5 - 2018
سيارات - أرشيفية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية ، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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