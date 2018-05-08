بدء التسجيل لحملة الشهادات الجامعية بكلية الملك خالد العسكرية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، فتح باب القبول في دورة الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1439-1440هـ لحمَلة الشهادات الجامعية.

وأوضحت الكلية -في بيان صحفي- أن التخصصات المطلوبة هي: (الطب العام – طب الأسنان– الصيدلة– العلاج التنفسي– هندسة الأجهزة الطبية– المختبرات الطبية– الأشعة– اختصاصي طب الطوارئ– الحاسب الآلي).

وبحسب الإعلان، فإن التسجيل في موقع الكلية يبدأ الخميس المقبل وينتهي يوم الأربعاء (16 مايو) على الموقع الإلكتروني:

وتضمنت شروط الكلية أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ -ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة- وألا يكون متزوجًا بأجنبية، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي، وأن يكون حاصلًا على معادلة شهادته من قبل وزارة التعليم إذا كان من خريجي الجامعات الأجنبية، وألا يقل معدل تخرجه عن "جيد"، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي، وألا يزيد عمره عن 27 سنة عند بدء العام الدراسي، ما عدا الأطباء (ألا يزيد عمرهم عن 30 سنة).

ووفقًا للإعلان، فإن طول المتقدم يجب أن يتناسب مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم و52 كجم، والحد الأعلى 188 سم و95 كجم، وأن يكون غير متزوج بأجنبية، إضافة إلى إجادته اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. ويشترط اجتياز اختبارات التخصص الفنية.

كما تضمن الشروط ألا يكون قد سبق أن عُيِّن المتقدم على وظيفة حكومية أو عسكرية مع الحصول على شهادة التصنيف المهني للتخصصات الصحية.

وطالبت كلية الملك خالد العسكرية جميع المتقدمين بإرفاق نسخ واضحة جدًّا من جميع المستندات الرئيسية المطلوبة، مؤكدةً أنه سيُستبعَد من لن يلتزم بذلك، نقلًا عن صحيفة عاجل.