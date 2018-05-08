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الدولار يستقر في البنوك اليوم 8-5-2018.. تعرف على أعلى سعر

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:30 ص
الدولار يستقر في البنوك اليوم 8-5-2018.. تعرف على أعلى سعر
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استقر سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل  17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع فى البنك الأهلي.

وفي بنك مصر سعر 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية  17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

ثبّت البنك التجاري الدولي سعر الدولار عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وفي بنك البركة عند 17.65 جنيه للشراء وو17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في بنك قناة السويس ثابتا عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع .

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.75 جنيه.
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