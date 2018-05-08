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السعودية تفوز بجوائز "القسطرة القلبية المعقدة"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:19 ص
السعودية تفوز بجوائز القسطرة القلبية المعقدة
جوائز القسطرة القلبية المعقدة
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الفجر السعودي
 

حصلت المملكة على جائزة عمليات القسطرة القلبية المعقدة في الدورة الـ13 للمؤتمر العالمي للقسطرة القلبية للحالات المعقدة، الذي أقيم في مدينة فيينا بالنمسا في بداية مايو الجاري، تحت إشراف جمعية قسطرة القلب الأمريكية وشركة بوسطن العلمية.

 

وتسلم الجائزة نائب رئيس جمعية القلب السعودية الأستاذ المشارك في جامعه الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية واستشاري أمراض القلب والقسطرة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني الدكتور محمد بلغيث البارقي.

 

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أطباء قسطرة القلب من دول الشرق الأوسط وآسيا وشمال إفريقيا، ولجان تحكيم عالمية من بريطانيا والنمسا واسكتلندا.

 

وعلى مدار يومين، تمت مناقشة عمليات قساطر وحالات مرضية معقدة من جميع الدول المشارِكة، إضافة إلى ورش عمل علمية وتقنية في علاج أمراض الشرايين والصمامات، لتحصل 4 دول على الجوائز في عمليات القسطرة العلاجية؛ منها السعودية والإمارات.

 

وثمَّن الدكتور "بلغيث" المواقف العظيمة والأعمال الجليلة والجهود الصادقة والمخلصة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدعم الصحة عامةً، والأطباء السعوديين خاصةً نقلًا عن صحيفة عاجل.

 

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