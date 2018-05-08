عاجل.. مقتل طيارين إثر تحطم مروحية عسكرية روسية في سوريا

تحطمت طائرة مروحية عسكرية روسية من طراز "كيه إيه - 52"، في شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.





وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن الطائرة المروحية تحطمت أثناء قيامها بطلعة فوق المناطق الشرقية من سوريا، وقد يكون سبب الحادث عطل فني.





وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم العثور على جثماني الطيارين، ونقلهما إلى القاعدة التي انطلقت منها المروحية.





وكانت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي "30 إس إم"، سقطت في سوريا بعد قليل، من إقلاعها في الثالث من مايو الحالي، مما أسفر أيضا عن مقتل طياريها الاثنين.



