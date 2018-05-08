محاولة اختطاف سائحة أوكرانية في دبي

أفاد موقع "Gulfnews" الإخباري بأن سلطات دبي وجهت اتهاما لرجلين بمحاولة اختطاف سائحة أوكرانية على أراضي الإمارة.





وكما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، جرت أول جلسة للمحكمة في إطار هذه القضية في 6 مايو الجاري.





وجاء في معلومات المحكمة أن فتاة بالغة من العمر 19 عاما، كانت تمشي في أحد شوارع مدينة دبي. وتوقفت بالقرب منها سيارة خرج منها رجل قال إنه رجل شرطة وطلب منها إبراز جوازها. ثم خرج من السيارة رجل ثان أخذ جواز الفتاة، قائلا إنها يجب أن تذهب معهما إلى مقر الشرطة.





وبعد أن طلبت الفتاة منهما عرض هويتهما الوظيفية أجبراها بالقوة على الجلوس في السيارة. وأثناء محاولة نقلهما الفتاة إلى سيارة أخرى تمكنت من الفرار من المختطفين.





وفيما بعد اعتقلت الشرطة المحلية الرجلين، وهما مواطن إيراني وبحار إماراتي. ووجه المدعي العام إليهما اتهامات باختطاف سائحة وسرقة وثائق وأموال.



