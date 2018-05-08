بعد سخريته من برنامجها الديني.. سما المصري لـ"الأسواني": "بلاش إنت"





وردت عليه سما المصري، برسالة قوية منها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتبت قائلة: "مابلاش انت ياعلاء برايز طيب.... ولا نسيت دور خالد الصاوي في عماره يعقوبيان اللي انت كتبت قصتها بنفسك تفتكر باه كان طالع يمثل دور مين يابرايز".





وأضافت سما قائلة: "كان لازم انت اللي تقوم بالدور دا صدقني كان هيبقي واقعي اكتر وكنت هتمثله حلو اوي كنت جرب كده ومثل الدور كنت هتبقي هاايل يابرايز".





أعربت الفنانة الاستعراضية سما المصري، عن غضبها من سخرية الكاتب علاء الأسواني، من تقديمها لبرنامج ديني، في شهر رمضان المُبارك، حيث وصف ذلك بأنه "زمن العجائب".