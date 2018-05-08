حريق هائل في مركز رياضي بسيبيريا (فيديو)
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:04 ص
الفجر
قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء تمكنوا صباح اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في قصر الرياضة، في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا.
وأكدت الوزارة عدم وقوع أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن النيران امتدت على مساحة 250 مترا مربعا. وفق ما جاء بشبكة "روسيا اليوم"
وأوضحت أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، غير مستبعدةً أن يكون السبب مشكلة في الأسلاك الكهربائية أو انتهاك في لوائح السلامة.
Спасатели назвали предварительную версию причины пожара во Дворце спорта Ярыгина: https://t.co/G6d02vj1ZP pic.twitter.com/GwYLYfla9B— ТВК Красноярск (@tvk6_tv) ٨ مايو ٢٠١٨
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