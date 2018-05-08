ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حريق هائل في مركز رياضي بسيبيريا (فيديو)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:04 ص
حريق هائل في مركز رياضي بسيبيريا (فيديو)
طباعة
الفجر
 
قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء تمكنوا صباح اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في قصر الرياضة، في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا.

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن النيران امتدت على مساحة 250 مترا مربعا. وفق ما جاء بشبكة "روسيا اليوم"

وأوضحت أنه لم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، غير مستبعدةً أن يكون السبب مشكلة في الأسلاك الكهربائية أو انتهاك في لوائح السلامة.

المزيد عن: مركز رياضي بسيبيريا سيبيريا حريق في مركز رياضي اﻟﻌﺎﻟﻢ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 9:30:03 AM