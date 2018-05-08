راندا البحيري بـ"تاتوه وبنطال مُمزق " في أحدث جلسة تصوير





واعتمدت راندا، على المظهر "الكاجول" حيث ظهرت ببنطال ممزق، ووشم على ذراعها بالكامل، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها راندا، بهذه الإطلالة.





وتسببت هذه الإطلالة في حدوث حالة من الانقسام بين المعجبين عبر "انستجرام" حيث أشاد البعض بها، فيما نتقدها أخرون بسبب الوشم و"البنطلون الممزق".









خضعت الفنانة الشابة راندا البحيري، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الشهير محمود عاشور، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.