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أسير حوثي: هناك مقاتلين إيرانيين في صفوف ميليشيات الحوثيين

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:58 ص
أسير حوثي: هناك مقاتلين إيرانيين في صفوف ميليشيات الحوثيين
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الفجر
 
أكد أسير حوثي في جبهة ميدي وجود عناصر إيرانية تقاتل في صفوف الميليشيات الحوثية الموالية لطهران.

وأفاد مصدر عسكري حسب موقع "سبتمبرنت" التابع للجيش اليمني، أن القوات الشرعية أسرت معارك الأحد الماضي، ثلاثة مقاتلين من الميليشيات الانقلابية، وأن أحد الأسرى أكد أثناء التحقيق معه وجود مقاتلين إيرانيين  في صفوف الانقلابيين. كما نقل موقع "24"

وطبقاً للمصدر، فإن الأسير الحوثي أكد مقتل عنصر إيراني على الأقل، كان يقاتل في صفوف الميليشيات في وقت سابق.

يُذكر أن تقارير كثيرة أكدت حضور إيرانيين في ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب، إلى جانب عدد من خبراء الصواريخ والمتفجرات، يعملون على تصنيع وإعادة تجميع الصواريخ المهربة من إيران إلى اليمن.

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