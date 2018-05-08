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روحاني عن موقف ترامب من الاتفاق النووي: من المحتمل أن نواجه مشاكل

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:55 ص
روحاني عن موقف ترامب من الاتفاق النووي: من المحتمل أن نواجه مشاكل
روحاني
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أسماء العزب
 

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه من المحتمل أن نواجه مشاكل فيما يتعلق بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

                                             

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوروبيين حتى الثاني عشر من مايو للتوصل إلى نص جديد يعالج "القصور الرهيبة" في اتفاق عام 2015 الذي تم توقيعه في فيينا بين طهران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا"، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة.

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