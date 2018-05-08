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الزمالك: نتمنى زيادة عدد الجماهير في نهائي الكأس

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:51 ص
الزمالك: نتمنى زيادة عدد الجماهير في نهائي الكأس
الزمالك
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أحمد عبد الحفيظ
 

قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، إن فريقه قدم أداء أكثر من رائع وظهر بروح قتالية عالية خلال مباراة الإسماعيلي، بنصف نهائي كأس مصر والتي فاز بها الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الفريق قدم كرة جميلة وأداء رائع وجميع اللاعبين تألقوا بشكل لافت".

 

وأردف: "الإسماعيلي فريق كبير والخسارة لا تقلل منه على الإطلاق".

 

وأكمل: "الزمالك جاهز لخوض النهائي سواء أمام سموحة أو الأسيوطي، كل فريق منهم يؤدي بشكل أكثر من رائع".

 

وأوضح: "أتمنى أن تشهد المباراة النهائية لكأس مصر حضور جماهيري كبير، خصوصا وأن المباراة ستكون احتفالية، كما أن وضعها لن يكون حساس أو تنافسي بشكل كبير بعد توديع الأهلي والإسماعيلي للبطولة".

 

وأشار إلى أن الأمور المالية في النادي أصبحت بوضع أفضل بعد رحيل اللجنة المالية، لافتا إلى أن كافة طلبات الجهاز الفني سيتم تنفيذها، خصوصا وأن الاستقرار بدأ يعرف طريقه للنادي في الأيام الأخيرة.

 

وأتم: "واثق من لاعبي الزمالك وأتمنى أن يلعبوا النهائي بنفس الحماس والقوة للحصول على بطولة الكأس".

المزيد عن: كأس مصر عدد الجماهير الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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