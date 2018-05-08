يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر حصري على beIN SPORTS، مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 8-5-2018 في دوري أبطال آسيا ، يلا شوت العين الإماراتي والدحيل القطري أون لاين لقاء العين الإماراتي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا بمشاركة نجمنا المصري المحترف في صفوف العين حسين الشحات.

كورة لايف مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري بث مباشر ماتش السد القطري والاهلي السعودي اون لاين اليوم 7-5-2018 في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، مباراة اليوم السد القطري والاهلي السعودي في دوري أبطال آسيا.

معلومات عن مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري لايف اليوم العين Vs الدحيل، البطولة : دوري أبطال آسيا (دور الستة عشر "مباراة الذهاب")، القنوات الناقلة: بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب : استاد هزاع بن زايد "أرضية العين"، المعلقين رؤوف خليف.

موعد مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري اونلاين اليوم في تمام الـ 19:10 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:10 مساءاً بتوقيت مصر.

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