ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مباشر العين "حسين الشحات" والدحيل|يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:12 ص
مباشر العين حسين الشحات والدحيل|يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين
حسين الشحات
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مباشر العين "حسين الشحات" والسد |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين، مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 8-5-2018 في دوري أبطال آسيا ، يلا شوت العين الإماراتي والدحيل القطري أون لاين لقاء العين الإماراتي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا بمشاركة نجمنا المصري المحترف في صفوف العين حسين الشحات.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري بث مباشر ماتش السد القطري والاهلي السعودي اون لاين اليوم 7-5-2018 في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، مباراة اليوم السد القطري والاهلي السعودي في دوري أبطال آسيا.

 

معلومات عن مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري لايف اليوم العين Vs الدحيل، البطولة : دوري أبطال آسيا (دور الستة عشر "مباراة الذهاب")، القنوات الناقلة: بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب : استاد هزاع بن زايد "أرضية العين"، المعلقين رؤوف خليف.

 

موعد مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري اونلاين اليوم في تمام الـ 19:10 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:10 مساءاً بتوقيت مصر.

 

كورة ستار مشاهدة مباراة العين الإماراتي والدحيل القطري بث مباشر العين الإماراتي والدحيل القطري اليوم 8-5-2018 دوري أبطال آسيا.

 

شاهد البث المباشر العين الإماراتي والدحيل القطري لايف من هنا..

يرجى تعطيل برنامج Adblock لعدم مواجهة اي مشاكل اثناء المشاهدة !

المزيد عن: يلا شوت مباراة العين مشاهدة العين والدحيل مشاهدة العين مباشر العين والدحيل مباراة العين والدحيل ماتش العين والدحيل كورة لايف العين والدحيل كورة اون لاين العين والدحيل دوري أبطال آسيا حسين الشحات بث مباشر العين السد والاهلي السد القطرى الدحيل al Ain
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 8:00:05 AM