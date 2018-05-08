أكثر من مليون مشاهدة لتريلر "حرب كرموز" لأمير كرارة وبويكا (فيديو)

حقق التريلر الرسمي لفيلم "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة والممثل العالمي بويكا أكثر من مليون مشاهدة بعد مضي نحو أسبوع من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتدور أحداث العمل وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويلعب أمير كرارة، ضمن أحداث الفيلم شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة من اغتصاب بعض عساكر الإنجليز.





يعد فيلم "حرب كرموز" هو البطولة المطلقة الأولى لكرارة فى السينما، ويشاركه فى بطولة العمل كل من غادة عبد الرازق، فتحي عبد الوهاب، روجينا، الممثل البريطاني بويكا، إيمان العاصى، المطرب الشعبي دياب، الفيلم قصة وإنتاج محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.