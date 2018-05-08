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إصابة عبد الله السعيد "صداع" في رأس كوبر قبل مونديال روسيا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:58 ص
إصابة عبد الله السعيد صداع في رأس كوبر قبل مونديال روسيا
عبد الله السعيد
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الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن إصابة صانع ألعاب فريق كوبس الفلندي ومنتخب مصر والمعار من النادي الأهلي عبد الله السعيد، شد في العضلة  الأمامية وتأكد غيابه عن المباريات حتى آخر الموسم.  

 

وأضاف "الشاطر" خلال برامج اكسترا تايم في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم أن إصابة عبد الله السعيد عبارة عن شد في العضلة الأمامية، حيث نصحه طبيب الفريق بالراحة لمدة عشرة أيام، مما سيمنعه من خوض آخر مباريات فريق كوبس بالدوري الفنلندي.

 

ويستعد عبد الله السعيد للمشاركة مع منتخب مصر، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في مونديال روسيا 2018، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب البلد المستضيفة، وكل من السعودية وأوروجواي.

 

 

 

 

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