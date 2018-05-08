إطلالة صادمة لحسن الرداد وإيمي سمير غانم في أفيش "عزمي وأشجان" (صورة)





نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" الأفيش الرسمي لمسلسل "عزمي وأشجان" المنتظر عرضه في السباق الرمضاني.

وظهر الرداد وزوجته إيمي سمير غانم على الأفيش بإطلالة صادمة للجمهور، حيث سيجسدان شخصيات تعاني من زيادة مفرطة في الوزن.

ويشارك في بطولته الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، وصلاح عبد الله والمسلسل من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.