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محمود علاء: انتقال شقيقي للأهلي؟ أتمنى أن يلعب في الزمالك ولكن!

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:49 ص
محمود علاء: انتقال شقيقي للأهلي؟ أتمنى أن يلعب في الزمالك ولكن!
الزمالك والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

قال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، إن هناك مساندة ودعم كبير من الجهاز الفني للفريق ومجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، قائلا:"هدفنا الفوز بالكأس ليكون خير تعويض لخسارة الدوري والبطولة الإفريقية".

 

وأضاف "علاء" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين: "جميع لاعبي الزمالك ايد واحدة والفريق في حالة تركيز شديدة في بطولة كأس مصر لإسعاد جمهور الزمالك".

 

وتابع: "شقيقي أحمد علاء إضافة لأي ناد سينضم إليه خلال الفترة المقبلة.. أتمنى أن يلعب بجواري في الزمالك ولكن هو صاحب القرار".

 

 

 

المزيد عن: محمود علاء كأس مصر الزمالك الأهلي الإسماعيلي أحمد علاء
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