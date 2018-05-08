محمود علاء: انتقال شقيقي للأهلي؟ أتمنى أن يلعب في الزمالك ولكن!
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:49 ص
الفجر الرياضي
قال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، إن هناك مساندة ودعم كبير من الجهاز الفني للفريق ومجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، قائلا:"هدفنا الفوز بالكأس ليكون خير تعويض لخسارة الدوري والبطولة الإفريقية".
وأضاف "علاء" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام
الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين: "جميع
لاعبي الزمالك ايد واحدة والفريق في حالة تركيز شديدة في بطولة كأس مصر لإسعاد جمهور
الزمالك".
وتابع: "شقيقي أحمد علاء إضافة لأي ناد سينضم إليه خلال
الفترة المقبلة.. أتمنى أن يلعب بجواري في الزمالك ولكن هو صاحب القرار".
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