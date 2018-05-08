محمود علاء: انتقال شقيقي للأهلي؟ أتمنى أن يلعب في الزمالك ولكن!

قال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، إن هناك مساندة ودعم كبير من الجهاز الفني للفريق ومجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، قائلا:"هدفنا الفوز بالكأس ليكون خير تعويض لخسارة الدوري والبطولة الإفريقية".

وأضاف "علاء" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين: "جميع لاعبي الزمالك ايد واحدة والفريق في حالة تركيز شديدة في بطولة كأس مصر لإسعاد جمهور الزمالك".

وتابع: "شقيقي أحمد علاء إضافة لأي ناد سينضم إليه خلال الفترة المقبلة.. أتمنى أن يلعب بجواري في الزمالك ولكن هو صاحب القرار".