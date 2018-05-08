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طارق حامد: الفوز على الأهلي منحنا قبلة الحياة.. و"عصبيتي" غيرة على الزمالك

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:44 ص
طارق حامد: الفوز على الأهلي منحنا قبلة الحياة.. وعصبيتي غيرة على الزمالك
طارق حامد
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الفجر الرياضي
 

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير على الإسماعيلي، قائلا: "أتمنى الفوز بالكأس لإسعاد جمهور الزمالك".

 

وأوضح "حامد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين: "طريقة احتفالي مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح غالبا تكون لا إرادية وهو ما حدث اليوم  في مباراة الإسماعيلي مع يوسف اوباما".

 

وتابع: "أدائي وتألقي توفيق من عند الله ومحمد صلاح صار قدوة لكل نجوم العرب"، مشيرا إلى أن النرفزة التي تلازمه نابعة من غيرته على الزمالك.

 

 

وواصل: "اللاعب حسني عبد ربه مثلي الأعلي وقدوة وأنا لم أقصد الإساءة له في مباراة الكاس.. أقول لكل الذين يتحفظون على عصبيتي سامحوني واعذروني.. وحسني عبد ربه رمز للإسماعيلي والمنتخب الوطني  وصالحته بعد النرفزة".

 

واختتم نجم الزمالك، أن الفوز على النادي الأهلي في الدوري، منح القلعة البيضاء قبلة الحياة، مشيرا إلى أن خالد جلال خلق روح جديدة في الزمالك وهو من أفضل المدربين في مصر.

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