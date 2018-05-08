هشام يكن: مباراة الزمالك والإسماعيلي دائما ما تشهد الندية والمهارة

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق هشام يكن، إن مباراة الزمالك والإسماعيلي دائما ما تشهد الندية والمهارة، منوها أن الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز لهما دور كبير في فوز الأبيض بالمباراة والتأهل لنهائي كأس مصر.

وأوضح "يكن" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن نادي الاسماعيلي يضم أفضل لاعبين في مصر ولكن ليس لديهم نزعة الفوز بالبطولة.

وتابع: "مدرب نادي الإسماعيلي بيدرو ارتكب أخطاء فنية كبيرة في المباراة" قائلا: "أعشق فريق الإسماعيلي بعد الزمالك وأتمنى أن يحصل على البطولات بالفترة المقبلة.