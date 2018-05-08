ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هشام يكن: مباراة الزمالك والإسماعيلي دائما ما تشهد الندية والمهارة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:38 ص
هشام يكن: مباراة الزمالك والإسماعيلي دائما ما تشهد الندية والمهارة
الزمالك والإسماعيلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق هشام يكن، إن مباراة الزمالك والإسماعيلي دائما ما تشهد الندية والمهارة، منوها أن الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز لهما دور كبير في فوز الأبيض بالمباراة والتأهل لنهائي كأس مصر.

 

وأوضح "يكن" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن نادي الاسماعيلي يضم أفضل لاعبين في مصر ولكن ليس لديهم نزعة الفوز بالبطولة.

 

وتابع: "مدرب نادي الإسماعيلي بيدرو ارتكب أخطاء فنية كبيرة في المباراة" قائلا: "أعشق فريق الإسماعيلي بعد الزمالك وأتمنى أن يحصل على البطولات بالفترة المقبلة.

 

 

المزيد عن: هشام يكن نهائي كأس مصر رياضة الزمالك الإسماعيلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 8:00:02 AM