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جابر طايع: رصدنا مخالفات إجرائية لرئيس هيئة الأوقاف

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:31 ص
جابر طايع: رصدنا مخالفات إجرائية لرئيس هيئة الأوقاف
الدكتور جابر طايع
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك اختلاف بين هيئة الأوقاف، ووزارة الأوقاف، لافتا إلى أن رئيس الهيئة تابع للوزارة، وتم إقالته مؤخرا (وهو الدكتور أحمد عبدالحافظ)، وتعيين شخصا أخر لتسيير أعمال الهيئة.

وأكد "طايع"، خلال حواره مع قناة "dmc" الفضائية، أنه تمت إقالة "عبدالحافظ"، بعد تشكيل لجنة وتم رصد بعض المخالفات "الإجرائية"، موضحا أن الأخطاء المالية يكشفها الجهاز المركزي للمحاسبات فقط.
المزيد عن: هيئة الأوقاف جابر طايع الأوقاف
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