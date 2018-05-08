جابر طايع: رصدنا مخالفات إجرائية لرئيس هيئة الأوقاف



وأكد "طايع"، خلال حواره مع قناة "dmc" الفضائية، أنه تمت إقالة "عبدالحافظ"، بعد تشكيل لجنة وتم رصد بعض المخالفات "الإجرائية"، موضحا أن الأخطاء المالية يكشفها الجهاز المركزي للمحاسبات فقط.

قال الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك اختلاف بين هيئة الأوقاف، ووزارة الأوقاف، لافتا إلى أن رئيس الهيئة تابع للوزارة، وتم إقالته مؤخرا (وهو الدكتور أحمد عبدالحافظ)، وتعيين شخصا أخر لتسيير أعمال الهيئة.