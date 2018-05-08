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جابر طايع يعلق على نقل المنابر الأثرية: لا دخل للأوقاف بها

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:26 ص
جابر طايع يعلق على نقل المنابر الأثرية: لا دخل للأوقاف بها
الدكتور جابر طايع
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة معنية بالمساجد الأثرية كدعوة فقط، ولكن كقيمة أثرية لا يعلم ذلك إلا علماء الأثار، مثل الأشياء المرصعة بسن الفيل وغيره.

وأكد "طايع"، خلال حواره مع قناة "dmc" الفضائية، أن الوزارة لا تتدخل في نقل المنابر الأثرية، وهذا عمل وزارة الآثار.

وشدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة والوزارات تتكامل فيما بينها، لافتا إلى أنه لو تركت هذه الآثار ربما تتأثر، وأنه تم نقل المعابد الأثرية في الأقصر أيضا للمتاحف، ولا بد أن نثق في وزارة الآثار ووزيرها.
المزيد عن: وزارة الأوقاف وزارة الأثار نقل المنابر المنابر الأثرية
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