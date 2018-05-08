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"الزيني" يكشف تطورات أسعار البيض والدواجن

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:19 ص
الزيني يكشف تطورات أسعار البيض والدواجن
الدكتور ثروت الزيني
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر طبق البيض يتراوح ما بين 28 جنيها، إلى 32 جنيها في المزرعة، وسعر كيلو الدواجن ما بين 24 إلى 26 جنيها.

وأضاف "الزيني" في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الأسعار في مثل هذه الأيام العام الماضي،كانت الدواجن قد وصلت إلى 31 جنيها، كأسعار مزرعة.

وأشار إلى وجود دواجن بكميات أكبر من المطلوبة في منافذ القوات المسلحة بـ17 جنيها، وبالتالي هناك إتاحة ولا يوجد عجز في السوق.
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