خالد جلال: لم أغضب من تفاوض الزمالك مع السويسري جروس

كشف خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقيه اتصال هاتفي من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك يخطره باستمراره لقيادة الفريق فنياً الموسم الجديد.

وأشار جلال، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إنه لم يغضب من تفاوض نادي الزمالك مع السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق الموسم الجديد، مؤكداُ أنه ابتعد عن الإعلام الفترة الماضية للتركيز في عمله مع الزمالك حتى آخر لحظة.

واختتم أن هدف فريق الزمالك هذا الموسم حصد لقب بطولة كأس مصر.