ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد جلال: لم أغضب من تفاوض الزمالك مع السويسري جروس

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:15 ص
خالد جلال: لم أغضب من تفاوض الزمالك مع السويسري جروس
جروس
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقيه اتصال هاتفي من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك يخطره باستمراره لقيادة الفريق فنياً الموسم الجديد.

 

وأشار جلال، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إنه لم يغضب من تفاوض نادي الزمالك مع السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق الموسم الجديد، مؤكداُ أنه ابتعد عن الإعلام الفترة الماضية للتركيز في عمله مع الزمالك حتى آخر لحظة.

 

واختتم أن هدف فريق الزمالك هذا الموسم حصد لقب بطولة كأس مصر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
بوريرام يونايتد - تايلاند
-
x
13:00
-
جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية
تيانجين جوانجيان - الصين
-
x
13:30
-
جوانجزو إيفرجراند - الصين
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
16:45
-
استقلال طهران - إيران
العين - الإمارات
-
x
18:10
-
الدحيل - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
القوة الجوية - العراق
-
x
17:00
-
العهد - لبنان
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الأسيوطي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/8/2018 6:30:01 AM