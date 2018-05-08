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راموس مهاجما لاعبي برشلونة: فرضوا على حكم الكلاسيكو الضغوطات

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:11 ص
راموس مهاجما لاعبي برشلونة: فرضوا على حكم الكلاسيكو الضغوطات
راموس
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وكالات
 

أكد قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، أن برشلونة فرض ضغوطاً على حكم مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، التي جمعت الفريقين أول أمس الأحد على ملعب كامب نو، وانتهت بالتعادل 2-2.

 

وتطرق راموس إلى التكهنات التي أثيرت حول حديث لاعبي برشلونة للحكم في الممر المؤدي للملعب بين شوطي المباراة.

 

وقال راموس: "نعم فرضوا عليه بعض الضغوط، لا أعرف إذا كان هناك كاميرات.. تحدثوا في شتى الأمور معه، هذه ليست كرة قدم".

 

ولكن حالة من الغضب فرضت نفسها على ريال مدريد وبرشلونة بسبب الأخطاء التحكيمية خلال المباراة.

 

وكتبت صحيفة آس في عنوانها الرئيسي "الكثير من الكلاسيكو وليس الكثير من الحكم".

 

وذكرت صحيفة ماركا أن برشلونة بطل الدوري الإسباني "استفاد من خطأين واضحين للحكم".

 

ونشرت ماركا صورة لخوردي البا وهو يعرقل مارسيلو داخل منطقة الجزاء، وصورة للويس سواريز وهو يدفع رافاييل فاران في طريقه لصناعة الهدف الأول لزميله ميسي.

 

وأشارت الصحيفة: "الحكم أليخاندرو هيرنانديز لم يمنح ريال مدريد ضربة جزاء، ولم يحتسب مخالفة سواريز"، وعقب سواريز على ذلك بالقول: "في بعض الأحيان تحتسب مخالفة وأحياناً أخرى لا تحتسب، إنه خطأ بسيط".

 

ولكن برشلونة أيضاً بدا متذمراً، وكتبت آس تقول "كلاسيكو الأخطاء التحكيمية".

 

وعقب مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن واقعة طرد سيرجيو روبرتو في الشوط الأول، قائلاً: "لا أعتقد أنه فعل ما يستحق عليه الطرد".

 

وأضاف: "إذا توفرت لدينا تقنية حكم الفيديو المساعد فإن روبرتو كان سيكمل المباراة".

 

ومن المقرر أن يتم تطبيق تقنية الفيديو بدءاً من الموسم المقبل للدوري الإسباني.

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