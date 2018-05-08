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محمود فايز: صالحنا جمهور الأهلي بـ "دوري المحترفين لليد"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:01 ص
محمود فايز: صالحنا جمهور الأهلي بـ دوري المحترفين لليد
يد الأهلي
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علي نبوي
 

قال محمود فايز، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب الدوري كان ضروريًا لمصالحة الجماهير التي تساند الفريق بشكل دائم.

 

وأشار فايز إلى أن خسارة لقب السوبر الإفريقي دفعت اللاعبين للقتال في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والدوري لحصد كلاهما وهو ما حدث ، لافتا إلى أن هناك تركيزًا شديدًا لدى الجهاز الفني واللاعبين من أجل الفوز ببطولة كأس مصر في الفترة المقبلة .

 

وكان الأهلي قد فاز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 27- 26، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

المزيد عن: دوري المحترفين لليد دوري المحترفين لكرة اليد النادي الاهلى المباراة الفاصلة
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