إسلام حسن: حققنا دوري اليد عن جدارة.. وهدفنا الثلاثية

أعرب إسلام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بدوري المحترفين لكرة اليد.

وأوضح حسن، أن تتويج الفريق بدوري المحترفين جاء بعد مجهود كبير، وإصرار على حسم اللقب من أجل إسعاد الجماهير الداعمة للفريق بشكل مستمر.

وقال إن الفريق يقاتل من بداية الموسم من أجل الفوز بالثلاثية، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق هذا الإنجاز، وبات قريبًا بالفعل من تحقيقه.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 27- 26، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.